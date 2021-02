À la fin de son JT sur France 2, Julian Bugier tacle avec humour TF1, victime d’un gros souci technique (vidéo)

« Merci de votre fidélité, et bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd’hui », a-t-il lancé dans un sourire avant de rendre l’antenne de France 2. Un petit tacle sans rien de méchant, mais qui n’a pas échappé à l’œil avisé des internautes, qui ont relayé le passage sur Twitter.

Des excuses quelques instants plus tard

Mais visiblement, certains n’ont pas apprécié le trait d’ironie de Julian Bugier, un journaliste du Huffington Post se disant même « extrêmement choqué par l’attaque contre le secteur privé » du journaliste de France 2. Ce dernier s’est donc excusé sur Twitter quelques instants plus tard. « Mes quelques mots aujourd’hui à la fin du journal ont visiblement été mal compris. C’était de l’humour, maladroit. Quand on se trompe il faut le reconnaître. Mes excuses à nos amis de TF1 et à Marie-Sophie Laccarrau », a écrit le journaliste pour clore le débat.