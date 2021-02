Les images impressionnantes des chutes du Niagara partiellement gelées (vidéo)

Il faut dire que la scène est impressionnante. Ces derniers jours, les visiteurs pouvaient ainsi admirer d’immenses colonnes de glace, accompagnées d’un splendide arc-en-ciel. Les chutes du Niagara représentent les plus puissantes d’Amérique du Nord avec un débit moyen d’environ 2.400 m³/s, qui s’élève même actuellement à 5.720 m3/s.

Alors que le Texas était plongé dans le chaos par une vague de froid exceptionnelle, les Américains ont eu droit à un beau spectacle à l’autre bout du pays. Les chutes du Niagara, situées entre les lacs Érié et Ontario, à la frontière américano-canadienne, se sont en effet retrouvées partiellement gelées. Un phénomène qui a attiré les curieux, venus voir le géant d’eau devenir un colosse de glace.

Si on remonte le temps, les chutes du Niagara n’ont été totalement gelées qu’une seule fois dans l’histoire récente. C’était le 29 mars 1848, mais il y avait une circonstance spéciale : un barrage de glace avait empêché le lac Érié d’irriguer normalement les chutes. De ce fait, le froid a pu plus facilement congeler ces dernières. Quant au phénomène actuel, il ne devrait pas perdurer. Dans la semaine qui arrive, les températures devraient remonter et la glace fondre.