La Stib diffuse les titres de Daft Punk en guise d’hommage

Hier, c’était le choc sur la planète musique : le groupe Daft Punk tirait sa révérence avec un dernier clip dénommé « Epilogue ». Plus aucun morceau ne sera produit par les deux Parisiens, au grand dam de leurs fans. Mais cela n’empêche pas de réécouter leurs anciens tubes ! C’est d’ailleurs ce que fait la Stib ce mardi en décidant de diffuser sur son réseau les chansons de Daft Punk, question de saluer la carrière musicale du groupe.

« End of Line »

Sur Twitter et sur Facebook, les transports bruxellois ont ainsi diffusé le message suivant : « Daft Punk, c'est fini. Mais nous diffusons leurs plus grands titres aujourd'hui dans nos stations ». Une publication précédée d’une phrase : « End of Line » (fin de la ligne). Sur l’image qui l’accompagne, on voit les deux membres du groupe Daft Punk remplacer le nom de la station Helmet, située sur les lignes 32 et 55, à Schaerbeek. Un clin d’œil aux casques que les Parisiens portent constamment.