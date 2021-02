Des géologues suédois découvrent une météorite de 14 kilos (vidéo et photos)

Le 7 novembre dernier, un météore impressionnant illumine le ciel suédois. Vu la luminosité impressionnante du corps céleste, plusieurs téméraires ont décidé de partir à la recherche de ses restes. Parmi eux, deux géologues : Anders Zetterqvist et Andreas Forsberg. Après une longue enquête, ils étaient sur le point d’abandonner, persuadés que s’il en restait quelque chose, un promeneur avait dû trouver la fameuse pierre. Seuls des petits fragments avaient été découverts. Mais Andreas Forsberg ne renonce pas et il a bien raison : il a fini par tomber sur une grosse météorite de fer de 14 kilos. Une trouvaille exceptionnelle à plusieurs points de vue.

Une pierre « aussi vieille que le système solaire »

Comme le font savoir les deux géologues à la presse suédoise, aucune météorite n’a été trouvée en Suède depuis les années 1950. En retrouver une d’aussi grosse taille malgré son passage à environ 500 km/h dans l’atmosphère est donc véritablement un petit miracle. Selon eux, la pierre viendrait de la ceinture d’astéroïde, située entre Mars et Jupiter. « La plupart des météorites ferreuses sont aussi vieilles que le système solaire - 4,5 milliards d'années. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez regarder de vos propres yeux et toucher qui soit plus ancien », confient les géologues au journal Aftonbladet.