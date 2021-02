Les youtubeurs McFly et Carlito ont relevé le défi d’Emmanuel Macron en 3 jours seulement (vidéo)

La vidéo commence par le message d’Emmanuel Macron envoyé aux deux youtubeurs McFly et Carlito : « Faites une vidéo pour réexpliquer les gestes barrières.(…) Si vous avez 10 millions de vue, vous venez tourner à l’Élysée ». Le message est clair, la contrepartie intéressante. McFly et Carlito n’ont pas attendu longtemps avant de répondre au défi du président français.

Le duo français, populaire sur Youtube et auprès des jeunes, s’est tout de suite mis à l’ouvrage pour nous proposer une vidéo sur les gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19. La vidéo a été postée ce dimanche 21 février autour de 10h. Ce mercredi matin, le 24 février, donc seulement trois jours plus tard, la vidéo atteint les 10 millions de vues pour remporter le défi.

David Coscas et Raphaël Carlier, rappellent tout de même les vraies consignes via des extraits de la vidéo d’Emmanuel Macron. Ils font part aussi de leur fatigue vis-à-vis de la situation et la patience des Français qui commence à s’étioler. Pour autant, les gestes barrières sont encore très importants.

Ils écrivent d’ailleurs en description de leur vidéo : « Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver ensemble ».

Une vidéo bien négociée

Le duo n’a pas seulement atteint les 10 millions de vues (le compteur continu de tourner). Ils ont aussi « négocié » un « concours d’anecdotes » avec le président. Comme il a déjà été le cas dans plusieurs vidéos, McFly et Carlito invitent des célébrités pour que tous ensemble, ils racontent plusieurs anecdotes, le jeu étant de deviner si elle est vraie ou fausse.

Autre point important de cette vidéo, les sous générés par les vidéos touchant au projet et à la chanson « seront investis dans les Agoraé (épiceries solidaires) pour les étudiants, afin qu’ils puissent se nourrir tout simplement ». Depuis le début de la pandémie, les étudiants sont touchés par l’insécurité économique et font de plus en plus appel à l’aide alimentaire.