Le plus grand astéroïde de 2021 classé comme «potentiellement dangereux» va frôler la Terre le 21 mars

De son nom « 2001 F032 », l’astéroïde d’environ un kilomètre de diamètre va frôler la Terre le 21 mars à 17h03 (heure de Paris). Plus précisément, il fait entre 0,767 et 1,714 kilomètre et va a plus de 34,4 kilomètres à la seconde, c’est près de 100 fois plus vite que la vitesse du son. Pour avoir un ordre d’idée, c’est cinq fois la tour Eiffel en termes de taille, et concernant la vitesse notre planète, elle ne tourne qu’à 30 kilomètres par seconde autour du Soleil.

« Potentiellement dangereux »

C’est par sa taille, sa vitesse mais surtout en raison de la proximité de sa trajectoire avec la Terre, la NASA le considère comme « potentiellement dangereux ». Les critères pour être classé dans cette catégorie sont un diamètre de plus de 140 mètres et passer à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre. Rien à craindre pour autant, puisque cette proximité reste tout de même de 2 millions de kilomètres. Aucun risque de collision donc. Il sera observable pour les heureux propriétaires de télescope.