David Fincher prépare un nouveau polar avec Andrew Kevin Walker, le scénariste de «Seven»

Que se cache-t-il dans la boîte de David Fincher ? Le réalisateur de « Seven », « Fight Club », « L’étrange histoire de Benjamin Button » et d’autres classiques, est de retour au travail avec son acolyte Andrew Kevin Walker pour réaliser un polar comme eux deux savent le faire.

Adaptation d’une bande dessinée

C’est le site Deadline, spécialisé dans l’actualité cinéma qui rapporte les informations. Le projet serait l’adaptation de la bande dessinée française, « The Killer » (Le Tueur en français). La bande dessinée est une série commencée en 1998 et imaginée par Matz au scénario et Luc Jacamon au dessin. L’histoire en treize tomes, détails les états d’âme d’un tueur professionnel « solitaire et froid, méthodique et consciencieux, qui ne s’embarrasse pas de scrupules ni de regrets ». L’acteur Michael Fassbender serait en train de négocier pour faire partie du projet.

Netlfix lui laisse carte blanche

L’adaptation sera réalisée avec Netflix pour qui Fincher travaille désormais exclusivement. La plateforme lui laisse carte blanche. David Fincher a déjà une expérience avec la plateforme puisque vient de sortir il y a quelques mois, Mank. Le film en noir et blanc, dans le style d’un film des années 30 veut dénoncer la corruption et les rapports de pouvoir. Le scénario a été écrit et étoffé pendant dix ans par le père de David Fincher, jusqu’à sa mort dans les années 2000.