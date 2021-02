Lady Gaga: le promeneur de ses chiens s’est fait tirer dessus et deux des chiens ont été volés

Mais ce n’est pas tout. Sur les trois chiens que l’homme promenait, deux ont été enlevés. Ce sont deux mâles bouledogues prénommés Koji et Gustavo. La femelle, Miss Asia a réussi à s’échapper. Les ravisseurs avaient leur visage caché sous des casquettes et se sont enfuis à bord d’une BMW blanche. Pour le moment, la police n’a pas d’autres pistes de recherche.

C’est un double drame pour la star partie tourner un film à Rome. Son dog-sitter, Ryan Fischer, s’est fait tirer dessus en pleine rue alors qu’il promenait les trois chiens de la star à West Hollywood. L’homme a été trouvé dans la rue par des policiers en intervention. Ryan Fisher était conscient mais respirait à peine et est dans un état critique. Il a tout de suite été emmené à l’hôpital.

Une récompense sans conditions

La race des bouledogues français vaut cher, en moyenne entre 1.500 et 3.000 dollars. Si ce sont les chiens de Lady Gaga, alors les prix seront bien différents puisque la star vient de proposer 500.000 dollars pour les récupérer et cela « sans poser de questions ». Des questions et des réponses seraient tout de même nécessaires pour expliquer cette fusillade dont Ryan Fischer a été victime.