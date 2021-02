Charlotte Gainsbourg pense ouvrir la maison de son père au public

À l’occasion des 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, sa fille cherche à ouvrir l’hôtel particulier du chanteur au public situé au 5bis rue Verneuil à Paris. C’est là que l’artiste résidait et travaillait. Pour Charlotte Gainsbourg, le projet est sur le tapis depuis dix ans. Elle admet avoir fait marche arrière à un moment : « C’était un peu ce qui me restait de lui donc je le gardais comme un trésor. Mais quand je suis partie à New York – maintenant je suis de retour à Paris – j’ai pris de la distance et j’ai compris qu’il fallait que ça se fasse ».

Rendre le lieu accessible

La chanteuse motive cette décision pour la valeur patrimoniale que le lieu représente mais aussi pour sa santé mentale. « Il faut que j’arrive à m’en détacher. Il faut que ce soit un lieu vraiment ancré dans le patrimoine parisien, que ce soit accessible » explique-t-elle à l’AFP. Quand le journaliste lui demande comment elle décrirait le lieu, Charlotte Gainsbourg répond : « C’est lui, sa personnalité, c’est assez surprenant. On a l’image d’artistes qui sont dans des espaces immenses, luxueux, là c’est relativement modeste ».