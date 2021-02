À la télé ce soir: «The Voice France» et «Tequila Sunrise»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Aviator », à 20h15 sur Plug RTL - Quatre étoiles

Ce biopic consacré au milliardaire Howard Hughes est une réussite totale, à une erreur de casting près : on ne reconnaît pas Ava Gardner campée par une Kate Beckinsale beaucoup trop lisse. Tout le contraire de Cate Blanchett, plus vraie que nature en Katharine Hepburn. Là, on vole vraiment très très haut.

« 1917 », à 20h30 sur Be 1 - Quatre étoiles

Le réalisateur à succès des deux derniers James Bond a stylistiquement fait fort avec un plan-séquence de près de… deux heures !, lequel nous plonge en plein boom de l’action<UN>! D’un réalisme hors pair et d’une émotion de tout instant, le film est arrivé trop tard pour honorer « just in time » la mémoire des combattants de 14-18, mais mieux vaut tard que jamais. Un chef-d’œuvre total auquel les Colin Firth, Mark Strong, Richard Madden et Benedict Cumberbatch ont apporté leur soutien aux deux héros incarnés par George McKay et Dean-Charles Chapman.

« Big Game », à 20h00 sur AB3 - Deux étoiles

Ce sympathique ersatz de « Air Force One » place le Président des États-Unis en tout aussi mauvaise posture dans la forêt de Laponie où son sort est lié à un jeune apprenti chasseur pour échapper aux terroristes ! Le scénario et les retournements de situation sont parfois téléphonés, mais l’autodérision de Samuel L. Jackson et la splendeur des décors naturels rendent plutôt plaisante cette série B assez spectaculaire et sans autre prétention.

« Rock Academy », à 21h20 sur AB3 - Deux étoiles

Bien que cousue de gros fil, cette comédie US est fort réjouissante à l’image de Jack Black et d’une Joan Cusack admirable en directrice fofolle.

« Lucy », à 22h05 sur Plug RTL - Deux étoiles

Avec des recettes mondiales flirtant avec le demi-milliard de dollars, l’enfant terrible du 15e arrondissement a établi un nouveau record dans sa filmo avec cette nouvelle consécration de la super-héroïne initiée par « Nikita ». Cette fois, c’est la frêle Scarlett Johansson qui s’y colle, dans un récit d’anticipation certes basique, mais d’autant plus efficace que le rythme ne faiblit jamais dès que la machine est lancée.