PPDA accusé par de nouveaux témoignages d’être un «prédateur» sexuel

Dans un deuxième témoignage, une journaliste affirme que PPDA l’a lourdement draguée, notamment lorsqu’il lui aurait proposé de monter dans sa suite lors d’un voyage de presse. « Le matin du premier jour, il m'avait demandé mon numéro de portable pour pouvoir 'échanger plus longuement avec moi'. Et dans la foulée, il m'a envoyé un SMS me proposant de le rejoindre dans sa suite. Je l'ai appelé et j'ai prétendu que j'étais attendue pour décliner. Vu sa réputation dans le métier, c'était plus prudent », confie-t-elle. « Le jour du retour en France, comme il profitait de sa suite jusqu'à la dernière minute, il m'a à nouveau proposé d'y monter 'pour poser mes valises et prendre une douche si je voulais'. PPDA était bien plus qu'un dragueur impénitent, c'était un malade ».