La date précise du retour de Michel Drucker à la télé connue

Plus le temps passait, plus France Télévisions se faisait précise sur le retour de son présentateur vedette. C’était d’abord « le temps qu'il lui faudra », puis « pas avant février », « au printemps », « vers fin mars ou début avril ». Ce vendredi, c’est ce comeback est désormais précisément daté. Selon Le Parisien, Michel Drucker sera de nouveau sur le petit écran le 28 mars, en début d’après-midi. Et après une absence d’une demi-année, il compte bien fêter l’événement comme il se doit !

Un grand spectacle en prévision

Pour ce nouveau numéro de « Vivement dimanche », l’animateur aurait en effet prévu de sortir le grand jeu avec de nombreuses personnalités réunies pour l’occasion. Elles seront si nombreuses qu’il faudra organiser le tournage sur plusieurs jours à cause des restrictions sanitaires. Au programme, les téléspectateurs retrouveront notamment une vingtaine d’humoristes aux côtés de Michel Drucker.

D’ici un mois, le présentateur patientera en continuant sa rééducation, nécessaire après une opération du cœur. Fin août, il était victime de fortes fièvres et d’un essoufflement inquiétant. Il s’est ensuite avéré qu’un soin dentaire avait provoqué une infection qui s’était aggravée avec une septicémie, d’où un aller direct pour l’hôpital puis son opération. Ces derniers mois, il n’a cessé de répéter son envie de revenir dans les studios, une fois complètement rétabli de cette épreuve.