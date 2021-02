Voici les raisons officielles du divorce entre Kim Kardashian et Kanye West

Si les rumeurs de séparation couraient depuis longtemps, Kim Kardashian a officialisé sa demande de divorce il y a une dizaine de jours. Après des mois de tensions, de crises et de sorties médiatiques étranges de son mari Kanye West, Kim Kardashian veut se séparer de lui.

Si certains y voient une sorte de stratégie de la part de la star de téléréalité pour « réveiller » le père de ses enfants, les papiers du divorce sont bel et bien officiels et signés. The Sun a d’ailleurs pu y jeter un œil, et a dévoilé les causes exactes de la séparation des parents de North, Saint, Chicago et Psalm. La demande de divorce de « Kim K » est donc basée sur « des différends irréconciliables ». Le tabloïd avance même que c’est une dispute à propos d’un futur endroit de vacances qui a tout déclenché. « Ce qui semblait n’être rien d’autre qu’une simple conversation sur les dates et les lieux de vacances a dégénéré, et s’est malheureusement transformée en une énorme dispute », a confié une source proche du couple à The Sun.

Les papiers consultés par le tabloïd précisent également que Kim Kardashian demande la garde de leurs quatre enfants, qui ont entre 1 et 7 ans. Si Kanye West pense encore que sa femme « bluffe à propos du divorce », il a néanmoins marqué son accord pour la garde des enfants.