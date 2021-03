Scène surréaliste: une partie des canaux de Venise quasiment à sec (vidéo)

Le phénomène contraste en tout cas fortement avec l’acqua alta d’il y a un an et demi. Le 12 novembre 2019, la marée est presque montée à son plus haut niveau historique depuis un siècle, à +187 cm par rapport à la normale. Seule une acqua alta avait été plus importante, en 1966 avec +194 cm. Depuis 2020, Venise a mis en place un système de barrages mobiles, le Mose, qui permet d’éviter que ces marées hautes ne viennent recouvrir la ville.