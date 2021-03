Daft Punk s’exprime pour la première fois dans «Quotidien» depuis l’annonce de la fin du groupe (vidéo)

Le groupe français, phare de la scène électro, a annoncé que c’était la fin de Daft Punk il y a une semaine. Cette dernière a fait beaucoup de bruit. Tous les médias en parlent mais les deux membres restent silencieux. « Quotidien » a tout de même tenté sa chance en les contactant pour en savoir plus sur cette séparation. Ils ont écrit à Thomas Bangalter, « comme si le mec le plus connu et les plus secrets qui soit (…) allait nous répondre » raconte la journaliste.

Mais Thomas Bangalter a répondu au travers d’une vidéo extraite du film « Les Temps Modernes » de Charlie Chaplin. Charlot et la jeune femme interprétée par Paulette Goddard, partent à l’aube sur une route et marchent vers leur futur incertain. Charlie Chaplin invite la jeune femme à sourire puis ils continuent leur périple. La séquence se termine par un panneau écrit à la main : « Si l’amour est la réponse, vous êtes à la maison. Merci Quotidien ! Thomas ». Un message énigmatique et poétique qui invite à sourire.