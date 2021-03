Des requins lumineux observés au large de la Nouvelle-Zélande pour la première fois

Trois requins bioluminescents ont été repérés au large de la Nouvelle-Zélande, sur le plateau de Chatham, à l’est des deux îles principales. Ce sont deux espèces de requins-lanternes et un requin-liche. Le responsable du laboratoire de biologie marine à l’UCLouvain et chercheur au FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique), Jérôme Mallefet explique l’importance de cette découverte : « Ces animaux étaient répertoriés, mais pour la première fois au monde, on a pu observer leur luminescence ».

8 espèces étudiées sur 57 connues

Jérôme Mallefet continue : « On relève au total 540 espèces de requins, dans le monde, et 57 d’entre elles seraient capables d’émettre de la lumière. Jusqu’ici, nous en avons étudié sept ou huit ». Le requin-liche devient alors le plus grand vertébré lumineux connu, avec son mètre 80 de longueur.