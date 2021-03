Will Smith envisage de se lancer en politique (vidéo)

Will Smith a tout fait ou presque. La politique reste encore une case qu’il n’a pas cochée et qui le tente. L’acteur s’est confié au micro de « Pod Save America » et un podcast politique qui existe depuis presque quatre ans et animé par Jon Favreau.

L’animateur lui demande si les sorties de l’acteur sur un possible engagement en politique sont sincères ou plus sur le ton de la blague. Will Smith répond d’abord avec humour : « Je pense que pour l’instant, je vais laisser ce bureau être nettoyé ».