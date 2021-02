Will Smith présentateur de «Le droit d’être américain», la nouvelle série documentaire Netlfix (vidéo)

La lutte pour l’égalité aux États-Unis et dans le reste du monde est encore très importante comme il a été observé avec le mouvement Black Lives Matter. Le géant du streaming l’a bien compris et va proposer à partir du 17 février un programme traitant des luttes pour l’égalité des droits aux États-Unis. Will Smith, en tant que coproducteur et animateur, reviendra dans les six épisodes que compte le programme, sur les grandes étapes de la lutte pour l’égalité. La rédaction de la Constitution américaine mais aussi l’évolution que la définition de la citoyenneté par le 14e Amendement sont au coeur de la thématique abordée par la série.

« Illuminer la beauté de la promesse de l’Amérique »

La bande-annonce a été dévoilée. Pour l’accompagner, Will Smith écrit : « Nous vivons une période sans précédent en tant que société, en tant que pays, et en tant que famille humaine. Je suis convaincu que cultiver une compréhension personnelle et historique est impératif pour donner lieu à la compassion et la guérison dont nous avons désespérément besoin ». « Le droit d’être américain » aborde plusieurs franges de la population discriminées notamment les femmes, les Afro-Américains et la communauté LGBT. Des personnalités et leur parcours seront évoqués comme Martin Luther King ou Ruth Bader Ginsburg. D’autres acteurs seront aussi présents comme le montre la bande-annonce, pour porter le message, à savoir Samuel L. Jackson, Laverne Cox, Pedro Pascal et Mahershala Ali.