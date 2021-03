«Je n’ai jamais dit qu’elle était moche» se défend Junior suite à l’épisode de dimanche soir dans «Mariés au premier regard»

Le mariage commence de façon houleuse entre Junior et Manon. Dans « Mariés au premier regard », deux personnes censées présenter un haut taux de compatibilité se rencontrent pour former un couple heureux et se marier. Malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça pour Manon et Junior. Lors de l’épisode du dimanche 28 février, Junior qui vient de Manage s’est senti pris au piège. Il déclare avoir dit oui en pensant que Manon de son côté refuserai. Il avait même annoncé à ses « frères », ses amis : « Je vais être honnête avec toi, ce n’est pas mon style de femme du tout ». Il ajoute que « c’est compliqué de dire non, je n’ai pas osé ».

Des propos sortis du contexte « J’ai l’impression que tout a été fait pour me présenter comme quelqu’un de hautain. Ce qu’on a montré de moi, ce n’est pas moi… » a déclaré Junior suite aux réactions qu’a provoqué l’épisode. Pour lui, le montage ne donne pas la réalité de ce qui s’est passé. « De nombreuses choses ont été sorties de leur contexte. Par exemple, on me voit aller à la table des parents de Manon après avoir parlé à mes amis. Or la première chose que j’ai faite, c’est d’aller trouver les parents de Manon ».

Junior continue et explique que plusieurs heures de discussions ont été condensées : « Comme les choses sont présentées, on dirait que je viens juste après avoir dit que cela ne se ferait pas… Ce que j’ai dit durant plusieurs heures a été mélangé et collé pour que cela ne fasse que quelques secondes de déclaration ».