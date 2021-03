Paul Magnette traité de mafieux sur Twitch: il répond (vidéo)

Avec humour, Paul Magnette répond : « Je ne sais pas de qui vous parlez, mais si c’est de moi, bonsoir. Pas de problème ! ». Ce n’est pas la première insulte que Paul Magnette reçoit sur les réseaux sociaux. Pourtant directement, il enchaîne dans sa vidéo pour expliquer qu’il en a l’habitude de ces insultes : « J’ai l’habitude. Vous n’imaginez pas ! C’est quelque chose avec quoi on doit apprendre à vivre quand on fait de la politique ».

Dans la vidéo qu’il a partagée sur sa page Facebook, Paul Magnette passe facilement à autre chose mais fait part tout de même de son incompréhension vis-à-vis de ceux qui ont l’insulte facile : « J’ai parfois du mal à comprendre les gens qui passent leur journée à juste écrire des injures, à dire du mal, etc. Parce que je pense qu’il y a des choses plus intéressantes à faire que de dire du mal des gens, mais bon… ». Paul Magnette se donne le temps de la réflexion et continue : « Si, en disant du mal de moi, ça leur fait du bien et qu’ils se sentent mieux après et bien, tant mieux pour eux ! Je suis content de contribuer à ce qu’ils aillent mieux ».