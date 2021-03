Will Smith intéressé par la course à la présidence des USA (vidéo)

Ce 1er mars, le podcast Pod Save America a eu l’honneur d’interviewer l’acteur Will Smith. Alors que l’ambiance est détendue, l’animateur finit par l’interroger sur les éventuelles ambitions politiques de celui-ci. Une question à laquelle Will Smith répond sans tabou en affirmant qu’il s’agit d’une possibilité, tout en expliquant ce qu’il amènerait à franchir le pas.

Trouver un moyen de « se rendre utile »

En guise de première réponse, l’acteur commence par un peu d’humour. « Je pense que pour l'instant, je vais laisser ce bureau être nettoyé », blague-t-il en référence au bazar qu’aurait laissé Donald Trump dans le Bureau Ovale. Il continue ensuite sur un ton plus sérieux : « j'y réfléchirai, à un moment de mon parcours (...). J'ai une opinion, je suis optimiste, j'ai de l'espoir, je crois à la compréhension entre les gens et la possibilité d'une harmonie. Je ferai ma part, c'est certain, que cela reste artistique ou que je finisse par m'aventurer dans l'arène politique ». Will Smith déclare en tout cas vouloir « faire entendre sa voix différemment » pour mieux « se rendre utile ».

Si cette déclaration peut surprendre, ce n’est pas la première fois qu’il évoque son envie de faire de la politique. En 2015, en pleine campagne électorale qui mènera plus tard Donald Trump à la présidence, il affirmait au Hollywood Reporter : « Si les gens continuent à dire des choses folles sur (la construction de) murs ou sur les musulmans, ils vont me forcer à entrer dans l’arène politique ». « Quand je regarde le paysage politique, je pense qu’il peut y avoir un futur pour moi. Ils ont peut-être besoin de moi là-bas », ajoutait-il.