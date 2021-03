Un policier bruxellois aide une dame à traverser et la photo de son geste devient virale (photo)

« J’ai fait ce qu’il fallait faire, beaucoup de citoyens auraient fait la même chose », a expliqué Philippe, 54 ans, à la RTBF, revenant sur ce moment particulier. « Nous étions de patrouille pour un service classique. Une fois arrivé sur place, j’ai remarqué une dame qui avait difficile à traverser, on voyait qu’elle avait peur. La phase de feu vert n’était pas assez longue pour elle », a raconté le policier, qui a donc décidé de bloquer le passage pour piétons avec sa camionnette. Ensuite, il a saisi le sac de courses de la madame, pour faciliter sa traversée de la route.

Philippe, policier au sein de la Direction Trafic de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, ne pensait pas devenir une star des réseaux sociaux. Et pourtant, en quelques jours, une photo de lui aidant une dame âgée à traverser la route a fait le tour de Facebook.

Un geste naturel pour Philippe, qui ne s’attendait pas à recevoir ensuite un tas de marques de sympathie. « Ce qui m’a fait très chaud au cœur, c’est qu’une grande quantité de conducteurs et conductrices ont commencé à applaudir, quand la dame avait rejoint l’autre trottoir. Ils ont crié de manière positive, s’adressant à mon collègue et à moi pour nous féliciter », a détaillé le policier, à qui cela « a fait chaud au cœur ».

Si pour Philippe son geste était totalement « normal et humain », sur Facebook, une flopée de commentaires chaleureux ont souligné l’attitude positive du cinquantenaire. « Des images qui réchauffent les cœurs et atténuent les préjugés. Bien plus que de belles images, ce sont des attitudes nobles des forces de l’ordre », a notamment écrit un internaute, où d’autres ont simplement publié des « Bravo », « Merci », ou « Respect à ces policiers ».