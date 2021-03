Les Enfoirés: cinq ans après Jean-Jacques Goldman, un autre membre emblématique quitte la troupe

Depuis plus de trente ans, Michael Jones répond présent chaque année, presque sans exception, pour le grand concert des Enfoirés. Mais l’édition 2021, marquée par le coronavirus, aura été sa dernière.

Quelques heures avant la diffusion du spectacle vendredi soir sur TF1, le chanteur franco-gallois a en effet expliqué à BFMTV que ce serait la dernière fois qu’on le verrait sur scène avec le reste de la troupe des Enfoirés. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne viendra plus en aide aux Restos du cœur. « Je me suis dit que je serais plus utile ailleurs. Maintenant il y a assez de jeunes talents qui sont là. L’année prochaine, je projette de faire une tournée des Restos du Cœur et d’aller jouer pour les bénévoles, là où les gens viennent manger », a détaillé Michael Jones.