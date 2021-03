Diffusé ce soir, le premier concert sans public des Enfoirés sera «tout en sobriété et émotion» (vidéos)

Mais la crise sanitaire, si elle a changé les plans des Enfoirés, n’aura pas cassé leur motivation. Les 40 artistes, dont les « petits nouveaux » Vianney et Kev Adams, ont effectué 26 tableaux, et le tout sera donc diffusé ce vendredi soir à 21h05 sur TF1. Le chanteur Amir, qui a intégré la troupe il y a quatre ans, s’est d’ailleurs dit « plus impliqué que jamais » dans le spectacle, notamment car le coronavirus a créé un manque à gagner énorme auprès des Restos du cœur. Habituellement, la billetterie des concerts rapporte quatre à cinq millions d’euros, explique BFMTV.

« Ce que je trouve cynique », a déploré Amir auprès de la chaîne française, « c’est de se retrouver dans l’année où on a le plus besoin de nous, et où malheureusement, on ne peut pas faire le vrai spectacle, celui qui permet à des dizaines de milliers de personnes de venir et de payer leur place. Donc on va dépendre des ventes de disques et des ventes de DVD pour renforcer les moyens financiers des Restos du cœur, parce qu’il y a malheureusement beaucoup plus de personnes qui en ont besoin en ce moment ».