Les Enfoirés vont se «confiner ensemble» pour garantir la tenue de leur show

Généralement, la mise en quarantaine est une mesure subie, quand il y a un doute ou une preuve de contamination au Covid-19. Dans le cas des Enfoirés, cette contrainte sera choisie. C’est ce qu’a révélé Michèle Laroque, une des fidèles du show, ce samedi sur RTL. Une réunion qui promet d’être particulière pour tout ce beau monde.

Test, quarantaine, pas de public… : une année sous le signe du Covid

Pour éviter toute contagion, les artistes participants vont donc devoir se plier à tout un protocole. Première étape : se faire tester pour détecter les éventuels cas de coronavirus dès le début. Ensuite, l’ambiance s’annonce pour le moins spéciale. « On va être confinés ensemble, on n’aura pas le droit d’aller faire une course ou quoi que ce soit », précise Michèle Laroque.

Concrètement, une fois le test passé, il va donc falloir véritablement se couper du monde et parer à toute entrée possible du virus dans le groupe. « On va être ensemble, on ne va prendre que le bus, on ne va être qu’entre nous pour ne courir aucun risque et on va y arriver comme ça. C’est très important qu’on le fasse », ajoute l’actrice.