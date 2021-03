Insolite: il ordonne à son chien de retourner à la maison… depuis le boulot (vidéo)

Une fois parti au travail, impossible de surveiller ses animaux de compagnie. Dans le cas de ce chien, Sadie, cela aurait pu finir en fugue. Il se trouve en effet que la porte d’entrée de sa maison est restée ouverte et puisque rien ne pouvait l’empêcher de sortir, et il ne s’est pas privé de mettre le nez dehors. Mais avant qu’il ne puisse partir faire une randonnée seul en ville, il a été rappelé à l’ordre par son maître… qui était loin de là, dans les bureaux de son entreprise.

Un « bon chien »

Ce dernier a en effet placé une webcam à l’entrée de sa maison. A la base, le but était de prévenir d’éventuels cambriolages, en faisant fuir les voleurs. Mais finalement, la caméra a servi non pas à empêcher quelqu’un de rentrer, mais à son chien de sortir. Alerté par son dispositif d’un mouvement suspect, le maître a interpellé son chien via un micro. « Sadie, rentre à la maison, allez, rentre à la maison », lui ordonne-t-il.

Le chien, d’abord circonspect face à cette voix familière venue de nulle part, n’a ensuite pas hésité une seconde de plus avant d’obéir à l’injection. Une intervention du maître qui a empêché une fuite de son animal. « Bon chien », dit-il par ailleurs satisfait, une fois le chien rentré au bercail. La vidéo, diffusée par les médias américains, a fait depuis des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.