Elle sauve in extremis son chien tombé dans une piscine gelée (vidéo)

Lorsque l’incident a eu lieu, par chance, Jennie Tatum était à l’arrière de sa maison. L’un de ses deux chiens, un pitbull dénommé Sid, a alors glissé et la glace n’a pas supporté son poids. Pris au piège, il n’avait pour seul espoir que sa maîtresse arrive rapidement, ce qu’elle a fait.

Elle cherche d’abord à le faire remonter depuis le bord de la piscine mais elle ne le trouve pas. Elle décide ensuite de se jeter dans l’eau mais en parcourant le bassin, elle ne le voit pas. Il lui a fallu remonter au bord de la piscine pour avoir une vue globale et enfin le voir sous la glace. Lorsqu’elle a replongé pour finir par le sortir de là, il était déjà resté plus d’une minute dans l’eau.

Quand elle l’a ramené à l’intérieur de la maison, le chien était à peine conscient. Elle l’a réchauffé et l’a amené directement chez une voisine vétérinaire. « Ses lèvres et sa langue étaient bleues », raconte Jennie Tatum à la chaîne WSMV. Il a fallu lui donner un médicament d’urgence et le conduire à un hôpital pour animaux pour qu’il s’en sorte.