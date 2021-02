Un chien à six pattes naît aux États-Unis (photo et vidéo)

Lorsqu’elle est née, les vétérinaires ne lui donnaient pas quelques jours de vie. Plus d’une semaine et demie après, Skipper, ce chiot dénommé Skipper est toujours en vie et est même en pleine forme. Ce border collie de sexe féminin, croisée avec un berger australien, est pourtant née avec six pattes et une série de combinaison de maladies congénitales qui ne lui donnaient pas beaucoup de chances de survie. Aujourd’hui, elle est devenue la mascotte d’une clinique vétérinaire de l’Oklahoma qui a lancé une grande opération de communication pour assurer l’avenir de Skipper.

Rejetée à la naissance par sa mère, Skipper a été tenue à l’écart de ses huit frères et sœurs, tous nés normalement. C’est pour cela que les vétérinaires ne donnaient pas cher de sa peau. Sur Facebook, des internautes ont même appelé à ce que Skipper « ne soit pas sauvée ». Une possibilité que les vétérinaires ont catégoriquement refusé, qualifiant cette issue d’« horrible ». Grâce à leur aide, Skipper a ainsi réussi à survivre. Son cas est qualifié de « miraculeux » et fait depuis l’objet de l’attention des médias américains, à l’instar de la chaîne ABC.

Skipper va cela dit devoir vivre avec deux troubles congénitaux qui ont abouti à la formation de deux régions pelviennes, deux voies urinaires inférieures, deux systèmes reproducteurs, deux queues et six pattes. « Ses organes semblent être en bonne forme, elle fait pipi et caca, et elle est très forte! Elle allaite bien et grandit de manière appropriée jusqu'à présent. Toutes ses jambes bougent et répondent aux stimuli comme celles d’un chiot normal », se réjouit l’établissement de soins pour animaux.

Ce vendredi, les vétérinaires ont précisé qu’ils faisaient leur possible pour que la mère s’occupe du chiot et l’aide à se tenir sur ses six pattes. L’affaire s’annonce compliquée mais grâce à la visibilité donnée à cet événement, la clinique a trouvé les soutiens financiers pour permettre à Skipper de vivre dans le meilleur cadre possible. Une thérapie physique et une aide à la mobilité seront notamment nécessaires au fur et à mesure qu’elle grandira.