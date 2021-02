La nouvelle illusion d’optique qui affole les internautes: que voyez-vous?

Régulièrement, des illusions d’optique diffusées sur les réseaux sociaux captivent les internautes. Chacun expose ses arguments prouvant sa théorie. Une image diffusée cette semaine sur Facebook affole les amateurs d’illusions d’optique. La photo à l’origine du débat représente un paysage enneigé. Au centre, un élément noir intrigue.

À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’un homme de dos, habillé en noir et affublé d’un sac à dos, en train de courir vers les sapins. La plupart des internautes se sont d’ailleurs fait avoir au premier coup d’œil, rapporte 20Minutes. Car il s’agit en réalité d’un chien noir de face, s’avançant vers la personne qui a capturé le cliché perturbant. Certains ont dû fixer la photo avec beaucoup d’attention avant d’enfin voir l’animal, alors que pour d’autres c’était évident. Ces derniers n’arrivent parfois même pas à apercevoir l’illusion d’optique et ne distinguent que le chien.

Interrogé par le « Sun », le psychologue Lee Chambers a expliqué la raison de la différence de perception : « L’endroit où vos yeux se concentrent d’abord joue certainement un rôle dans la perception de votre image. Mais votre état psychologique actuel peut également jouer un rôle dans le fait que vous voyiez un chien s’approcher ou un humain courir. Si vous êtes actuellement anxieux, vous aurez beaucoup plus de chances de voir l’homme s’enfuir, en prenant l’image d’un point de vue plus menaçant ».