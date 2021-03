Interview de Harry et Meghan : l’ancien porte-parole de la Reine réfute le racisme à Buckingham Palace

Charles Anson, qui a travaillé pour la Reine entre 1990 et 1997, réagit ainsi à l’interview accordée par le prince Harry et son épouse Meghan à Oprah Winfrey. Meghan a déclaré qu’il y avait eu de l’inquiétude à propos de la couleur – plus ou moins sombre ? – qu’aurait la peau de leur fils Archie à la naissance.

« Je ne pense pas qu’il y ait une once de racisme au sein de la famille royale », a déclaré Charles Anson lundi à la BBC. « Je pense que de telles opinions sont principalement présentes sur les réseaux sociaux ». Lorsque le journaliste de la BBC a souligné que ce n’était pas ce que le couple avait dit, M. Anson a déclaré : « J’accepte ce point de vue et il devrait bien sûr être pris en compte ».

Meghan a également indiqué dans l’interview qu’elle avait même eu des pensées suicidaires. Pour tenter de surmonter cela, elle avait demandé de l’aide auprès de la famille royale, sans succès. Étonnant selon Charles Anson, puisqu’il y a, au palais de Buckingham, une « maison médicale très réactive » pour les membres de la famille royale et le personnel.