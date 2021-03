Pour Stéphane Bern, «la Reine n’est absolument pas raciste»

L’interview de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfrey et diffusée ce dimanche sur CBS aux États-Unis a fait l’effet d’une bombe. Lors de l’entretien, le couple a fait de nombreuses révélations qui font trembler la monarchie britannique. Meghan Markle a notamment évoqué les « inquiétudes » d’une partie de la « Firme » quant à la couleur de peau d’Archie, et cela même avant sa naissance. Invité par BFM TV ce lundi 8 mars, Stéphane Bern a réagi à ces accusations de racisme, qui selon le spécialiste des têtes couronnées, ne sont pas fondées.

« La Reine n’est absolument pas raciste, les membres de la famille non plus », a-t-il expliqué de manière franche. « Je crois très sincèrement que c’est très possible que le prince Harry ait entendu des membres du personnel, en tout cas de ce qu’on appelle l’establishment, qui règne en maître à Buckingham, poser des questions. C’est sans doute dans les déclarations de Meghan et Harry celle qui est la plus choquante. » « Quand vous voyez les photos de la famille royale avec le petit Archie, et à commencer par la reine, le prince Philip et le prince Charles, vous voyez qu’il n’y a pas une once de racisme dans leurs attitudes. Toute leur carrière, toute leur vie, toutes leurs déclarations témoignent de l’absence de tout sentiment raciste », a conclu le présentateur. Une analyse partagée par Oprah Winfrey.

Également interrogé par Sudinfo, Stéphane Bern s’est montré plus critique face à l’attitude de Meghan et Harry. Selon lui, le timing de ces révélations est très mal choisi, « alors que nous sommes en pleine pandémie et que le prince Philip est à l’article de la mort ». « Ce n’est vraiment pas opportun de dire du mal, même si je peux comprendre qu’ils en aient gros sur la patate suite au divorce difficile avec la famille royale », a-t-il ajouté. Et en ce qui concerne l’absence de réponse du Palais concernant sa demande d’aide suite à ses pensées suicidaires, le spécialiste est clair : « Elle dit qu’elle a appelé la Cour au secours mais ce n’est pas son rôle. Quand on va mal, on va consulter un psy ! ».