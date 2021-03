Après la diffusion de l’interview de Meghan et Harry, la Reine a refusé de signer une déclaration du Palais dans la précipitation

Bien qu’elle ait déjà connu d’autres crises et scandales, la famille royale britannique a une nouvelle fois été ébranlée par les déclarations explosives de Meghan et Harry. Dans l’interview accordée à Oprah Winfrey et diffusée sur CBS ce dimanche, le couple a notamment évoqué des propos racistes tenus par un membre de la « Firme » concernant la couleur de peau d’Archie avant sa naissance, la nécessité de s’éloigner de la famille royale et le manque de soutien du Palais face aux pensées suicidaires de Meghan Markle.

Depuis la diffusion de l’entretien-choc, la réponse du palais de Buckingham se fait attendre. Mais selon The Times, la Reine aurait refusé de signer une déclaration dans la précipitation et serait engagée dans des « pourparlers de crise » avec les princes Charles et William, rapporte 7sur7.

D’après le quotidien, Buckingham voulait publier rapidement un communiqué mettant en avant « l’amour et l’inquiétude de la famille royale pour le couple », mais Élizabeth II aurait refusé de le signer et aurait demandé plus de temps pour préparer sa réponse, déclarant que « la nuit porte conseil ». Pour l’instant, le service de communication et l’ensemble du Palais royal gardent donc le silence.