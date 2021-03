Après l’interview choc de Meghan et Harry, le palais de Buckingham sous pression

Violemment secoué par les confessions explosives du couple à Oprah Winfrey dimanche, retransmises le lendemain soir à la télévision britannique, le palais de Buckingham a jusqu’ici choisi de répondre par le silence. Mais le séisme est considérable, rappelant l’époque de Lady Diana voire pour certains commentateurs la crise d’abdication du roi Edouard VIII en 1936.

Selon le journal The Times, la reine Élizabeth II a refusé d’approuver un communiqué visant à apaiser la situation : la grand-mère d’Harry souhaiterait plus de temps pour étudier sa réponse. Installés depuis un an en Californie, l’ex-actrice métisse Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont mis en cause une pression médiatique intenable, le racisme des médias britanniques et l’incompréhension de la famille royale face à leur situation pour expliquer leur retrait de la monarchie.