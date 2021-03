Angèle dévoile l’origine de son titre « Balance ton quoi » (vidéos)

Ce week-end, Angèle était mise à l’honneur par Nikos Aliagas dans l’émission 50’ Inside. L’occasion pour la jeune femme de revenir sur la genèse du célèbre titre « Balance ton quoi ». Sortie en 2018 et désormais incontournable, la chanson est même devenue un symbole en cette période de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes.

Dans le portrait qui lui était consacré, la chanteuse belge a expliqué ce qui lui avait donné envie d’écrire cette chanson, rapporte La Libre. « C’est dans le métro que je l’ai écrite et que j’ai écrit cette phrase. Je m’étais fait mal parler par un mec et du coup j’ai eu un petit sentiment de haine et d’envie de justice. » Pour exprimer sa colère, Angèle a ainsi couché sur le papier ses émotions et son ressenti, le tout dans un titre bourré d’humour. Le clip a également été pensé avec beaucoup de soin. Des tenues portées par les figurants ont notamment été fabriquées par une marque qui se bat contre le sexisme.