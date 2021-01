Angèle reprend «Moi… Lolita», Alizée complètement fan (vidéo)

Angèle vient d’installer l’application TikTok, pour le grand bonheur de ses milliers de fans. Et en guise d’introduction, elle a posté sur ce réseau social et sur Instagram une petite reprise du tube d’Alizée « Moi… Lolita ». Une cover qui a séduit plus de 2.000 abonnés Instagram d’Angèle, mais aussi l’interprète initiale de la chanson.

En effet, Alizée a commenté la reprise d’Angèle d’un « Fan », suivi d’un emoji avec des cœurs dans les yeux. Une remarque qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des fans des deux artistes, qui se sont mis à rêver d’un duo entre Alizée et Angèle. Après Dua Lipa, une collaboration avec Alizée pour notre artiste belge favorite ?