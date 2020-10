Angèle confirme que «quelque chose se prépare» avec Dua Lipa

« I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa ». C’est dans un franglais parfait qui colle tout à fait à son personnage, qu’Angèle a confirmé ce que tous ses fans attendaient. En effet, l’interprète de « Balance ton quoi » a été aperçue dans les rues de Londres la semaine dernière en compagnie de Dua Lipa. Les deux artistes étaient visiblement en train de tourner un clip (d’ailleurs interrompu par la police londonnienne), qui devrait accompagner l’édition spéciale du dernier album de la chanteuse britannique, « Future Nostalgia ».

De son côté, Dua Lipa a elle aussi publié sur Instagram, au même moment qu’Angèle, quelques photos avec notre compatriote, sans faire aucun commentaire. La collaboration entre les deux jeunes femmes est donc maintenant confirmée, reste à savoir si elle sera telle qu’on le pense, ou si Angèle et Dua Lipa nous réservent des surprises. En tout cas, cette collaboration avec l’artiste internationale va certainement ouvrir encore plus de portes à la sœur de Roméo Elvis dans le monde artistique, où elle a déjà su se créer une place de choix.