Camille Lellouche a dévoilé le clip de «N’insiste pas», son titre touchant qui dénonce les violences conjugales (vidéo)

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année le 8 mars. A cette occasion, Camille Lellouche a dévoilé ce lundi le clip de sa chanson « N’insiste pas ». Ce titre touchant a pour but de dénoncer les violences conjugales. À la fin de celui-ci, un texte rappelle qu’en France en 2019, « 146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire », tout comme « 25 enfants mineurs sont décédés, tués par l’un de leurs parents dans un contexte de violences au sein du couple ».

« Cette chanson, c’est pour ces femmes qui n’arrivent pas à partir ou qui y arrivent tard », avait expliqué l’humoriste sur Europe 1, avant de dévoiler la vidéo. « Une rupture ’normale’, c’est déjà très violent et quitter la personne c’est un long processus. Mais quand tu es une femme battue, non seulement tu es folle de la personne qui te bat, puisque c’est son but, mais en plus tu te demandes ce qui va t’arriver si tu pars. Donc c’est encore plus long comme processus et la plupart des femmes ne portent pas plainte », a-t-elle ajouté, rapporte BFM TV.

Après le succès de « Mais je t’aime » avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche séduit à nouveau les internautes. Le clip de « N’insiste pas » a déjà été visionné plus 570 000 fois sur Youtube et fait partie des tendances actuelles de la plateforme. La chanson émouvante fera parie du premier album de la chanteuse, qui devrait sortir cette année.