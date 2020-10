Le sketch piquant de Camille Lellouche après l’annonce du reconfinement en France fait le buzz sur internet (vidéo)

À partir de ce jeudi soir, les Français sont reconfinés. Une mesure stricte, annoncée hier par le président français Emmanuel Macron pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui connaît une deuxième vague un peu partout en Europe. Si les écoles peuvent cette fois rester ouvertes en France, ce n’est pas le cas des commerces non essentiels, des bars, des restaurants et des lieux culturels. Un coup de massue pour les artistes qui avaient programmé des spectacles, représentations, concerts, etc.

En réaction aux annonces d’Emmanuel Macron, l’humoriste Camille Lellouche a décidé de publier un petit sketch sur son compte Instagram. Dans la vidéo, elle s’adresse à sa fille (imaginaire) en lui demandant de prendre une feuille car elle va lui faire une dictée. Et elle commence ensuite à lui dicter les mots : « Nous écoutâmes le discours de Monsieur le Président ce soir, et nous fûmes surpris quand nous voyâmes qu’il ne parlûte pas des humoristes, chanteurs, techniciens, régisseurs, musiciens… Nous nous rendâmes compte une fois de plus que nous nous faisâmes enculâte bien fort. Il nous chialâte dessus. Une fois. Maintenant deux. Et pourquoi pas trois ? ». « Il jurâte de nous respecter, et au final, nous nous faisâmes encore niqu… Euh ça, tu changes, on ne met pas », termine-t-elle.

Le ton est piquant, malgré le côté humoristique de Camille Lellouche, qui avait aussi créé une chanson sur le coronavirus lors du premier confinement. Sa petite vidéo, intitulée « Dictée du soir » a en tout cas presque autant fait le buzz sur les réseaux sociaux, où elle comptabilise 850.000 vues, moins de 24 heures après sa publication.