Selena Gomez envisage de mettre un terme à sa carrière musicale

Est-ce que Selena Gomez arrêtera prochainement de faire partie du monde de la musique ? C’est une possibilité, comme elle l’a annoncé lors d’une interview à Vogue. « Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. Il y a eu des moments où je me suis dit : " À quoi bon ? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?". Lose You to Love Me était la meilleure chanson que j’ai jamais sortie, et pour certains, ce n’était pas encore assez », déclare-t-elle. Frustrée par cet accueil, la chanteuse réfléchit à d’autres opportunités de carrière, tout en précisant que la musique reste une option à certaines conditions.

Un « dernier essai » avant la croisée des chemins

Il n’est pas encore trop tard pour changer la tendance mais Selena Gomez a établi une sorte de deadline : c’est son prochain album qui décidera de son avenir. Si la critique est toujours aussi mauvaise malgré des succès de ventes, cela pourrait être rédhibitoire. « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui apprécient ma musique, et je leur en suis très reconnaissante, je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux faire un dernier essai avant de me retirer du monde de la musique », dit-elle.

S’il arrivait que Selena Gomez arrête de faire de la musique, elle a déjà une idée en tête pour la suite : devenir une actrice à plein temps. Il s’agit en effet d’un milieu qu’elle connaît bien. Déjà à l’âge de 7 ans, elle jouait dans la série « Barney » sur PBS. Elle a ensuite fait des apparitions dans plusieurs films depuis 2003. Son dernier rôle date de 2019, lorsqu’elle a joué dans le film « Un jour de pluie à New York » de Woody Allen.