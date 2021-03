Koh-Lanta: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle saison qui démarre ce soir

C’est dans le décor paradisiaque de la Polynésie française que va prendre la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Pour autant, paradisiaque ne veut pas dire que les choses seront simples pour les 20 nouveaux aventuriers. Ils vont devoir ruser et faire preuve de patience pendant les 35 jours de l’aventure.

L’aventure va se dérouler à quelques kilomètres à peine de Bora Bora et 210 kilomètres de Tahiti, sur les îles de Raiatea et de Taha’a. L’un des anciens candidats s’en est d’ailleurs réjoui puisqu’il connaît bien les lieux. Teheiura a participé à la 11e saison de l’émission. Il se remémore : « C’est une île de 5.000 habitants qui reste encore sauvage et authentique, sans grandes structures à part un collège. J’y ai grandi jusqu’à mes 20 ans, avant de partir en métropole ».