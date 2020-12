Un technicien viré pour avoir parlé à une candidate: les règles strictes imposées aux équipes de «Koh-Lanta»

Programme à succès depuis près de 20 ans, « Koh-Lanta » rassemble autant les jeunes que les moins jeunes. Le jeu d’aventure de TF1 a d’ailleurs connu une hausse d’audience cette année avec le confinement dû au coronavirus. Mais pour permettre un vrai spectacle lors de la diffusion en télé, la production de l’émission doit s’assurer qu’aucune information ne fuite durant le tournage, et que les aventuriers soit réellement isolés du monde extérieur.

Comme on vous en parlait déjà ce jeudi, le magazine Society a donc mené l’enquête sur l’envers du décor de « Koh-Lanta ». Et il s’avère que, même si les aventuriers ont l’air bien seuls sur leur île, ils sont en réalité entourés d’une équipe de plus de 100 personnes. Mais parmi cette immense équipe, seuls quelques privilégiés ont le droit de s’adresser aux candidats, en particulier des cadreurs et des journalistes. Et malheur à celui enfreint les règles ! « Je me souviens d’un technicien qui a parlé à une candidate, il a été viré sur-le- champ », a en effet confié Laurent Robert Thibierge, ancien directeur des productions chez ALP – société productrice de « Koh-Lanta » – à Society. « Tout cela est protégé comme un grand spectacle dont personne ne doit connaître les coulisses. C’est comme si vous demandiez à David Copperfield les secrets de ses tours de magie », a-t-il ensuite résumé.