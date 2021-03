Quand les tabloïds infiltraient toute la vie de Hugh Grant

C’est à l’occasion d’un podcast dans lequel était invité l’acteur que ce dernier s’est confié sur les méthodes extrêmes et intrusives des tabloïds britanniques. Au micro du podcast WTF, animé par Marc Maron, acteur et scénariste, Hugh Grant a détaillé ses mésaventures.

Des micros et des traqueurs

Toujours plus avides scoops, les tabloïds ont commencé à infiltrer sa vie à partir de 1994. L’acteur venait alors de se faire connaître dans le film « Quatre mariages et un enterrement ». Le succès du film a été retentissant, Hugh Grant devient une star et sa vie change. Il explique que les tabloïds ont commencé à infiltrer son téléphone portable et sa ligne fixe : « Ils n’ont pas eu accès qu’aux messages de mon téléphone portable, mais aussi à ma ligne de téléphone fixe. Pendant des années et des années, ils m’ont écouté ».

Des dossiers médicaux volés

Ils ne se sont pas arrêtés là puisque Hugh Grant assure que des micros et des traqueurs étaient placés dans sa voiture. Ses dossiers médicaux aussi ont été volés. Un acte grave que l’acteur n’a découvert que bien plus tard grâce à des enquêteurs privés spécialisés. ces derniers permettent aux personnalités de lutter contre ces invasions.