Brel en voilier sur l’océan, un voyage très tourmenté raconté par sa fille

L’histoire est racontée dans un documentaire par sa fille France, qui était aux premières loges, dans le bateau avec lui pour la traversée de l’Atlantique. Son film, « Chronique d’une vie », n’a pas vocation à être distribué dans les salles ou sur internet, mais pourra être visionné sur réservation à la Fondation Jacques Brel à Bruxelles, à partir de la semaine prochaine. Pour France Brel, qui gère cette Fondation et ses « kilomètres d’archives », il s’agit d’inscrire « dans l’Histoire » un moment controversé et longtemps tu de la vie de son père. En faisant appel à ses souvenirs, ainsi qu’à de nombreuses lettres du chanteur et à quinze témoins (famille, amis, médecins, imprésario etc) ayant accepté pour elle d’abandonner leur « devoir de réserve ».

« J’ai voulu présenter un homme avec toutes ses fragilités, ses faiblesses, dans une période profondément tourmentée », explique-t-elle lors d’une projection en petit comité. Le long-métrage (1h45) commence en mai 1973, avec l’échec critique de son film « Le Far West » au festival de Cannes. À l’époque, Brel ne chante plus en public depuis six ans – son dernier concert remonte à 1967 –, et il est très peiné de ne pas mieux imposer sa patte dans le septième art.