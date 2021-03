Émilie Dupuis inquiète: un étrange phénomène se produit chez elle durant la nuit (vidéo)

Émilie Dupuis a l’habitude de partager son quotidien avec ses followers sur les réseaux sociaux. Alors après avoir constaté qu’un étrange phénomène s’était produit chez elle la nuit à plusieurs reprises, elle a décidé d’en faire part à sa communauté Instagram. « Ça me fait flipper, mais vous aurez peut-être une réponse rassurante pour moi. Ma télé s’allume toute seule pendant la nuit », a-t-elle expliqué dans une story.

« Il n’y a pas de jour précis, il n’y a pas d’heure précise. Je suis assez flippée, je crois que c’est arrivé cinq fois le mois dernier. Donc j’espère que ce n’est pas des fantômes, des âmes, ou des esprits. Mais brrr… j’aime pas ça », a ajouté la jeune maman, visiblement superstitieuse. Si certains internautes lui ont proposé de « brûler de la sauge » ou de carrément « revendre sa maison » pour venir à bout de cette étrange situation, l’animatrice semble avoir trouvé l’origine du problème, rapporte RTL.

« Je reviens sur cette histoire de Proximus, on a avancé, on a creusé, vous êtres plein à m’avoir dit que vous étiez dans le même cas. J’essaye de croire que c’est vraiment un problème technologique, parce que vous êtes nombreux à me l’avoir dit. D’ailleurs j’ai eu un message de Proximus allant dans ce sens. C’est votre décodeur qui fait une mise à jour et votre télé s’enclenche », a conclu Émilie Dupuis, un peu rassurée.