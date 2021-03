Un lien a été établi entre masturbation et diminution des douleurs menstruelles

Dans le monde, 20 000 femmes se sont portées volontaires pour participer à cette étude appelée « Menstrubation », dans le but de mesurer le rôle de la masturbation sur les menstruations. Au final, 486 volontaires ont été choisies pour collaborer à la recherche. Durant six mois, ces femmes ont remplacé leurs antidouleurs contre des sextoys, rapporte 7sur7. Les participantes devaient ensuite évaluer le niveau de douleur menstruelle lors de la masturbation.

Mais qu’est-ce qui explique ce lien ? Des hormones comme les endorphines sont libérées pendant et après l’orgasme, avec un impact clair sur la perception de la douleur. L’ocytocine et la dopamine augmentent quant à elle le sentiment de bien-être. « Comme pour toute autre partie du corps, lorsque le flux sanguin augmente, cela provoque un effet relaxant sur les muscles et crée un plus grand confort. Ces réactions chimiques sont à leur apogée pendant et après l’orgasme. Cependant, la masturbation seule a les mêmes effets sur le corps que l’orgasme, mais avec une intensité légèrement inférieure. »