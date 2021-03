Combien de calories brûle-t-on quand on fait l’amour?

On qualifie souvent le sexe de sport en chambre. Si certains ont du mal à considérer une partie de jambes en l’air comme du sport, faire l’amour permet pourtant de brûler des calories. Une idée reçue veut qu’une heure de sexe soit nécessaire pour perdre 100 calories. Est-ce réellement vrai ?

Sur le réseau social TikTok, le Dr. Faith Coats s’est donnée pour mission de tenter de vulgariser la médecine en musique dans des vidéos entraînantes. Et elle a notamment choisi de répondre à cette interrogation répandue… qui serait fausse. Selon elle, en une heure, on en brûlerait le double. 30 minutes seraient suffisantes pour éliminer 100 calories, rapporte 7sur7. Bonne nouvelle, non ? Mais tout dépend bien sûr de l’intensité de vos ébats…

Toujours sur le thème de la sexualité, la jeune femme adepte des vidéos TikTok a dévoilé le temps moyen avant qu’un homme atteigne l’orgasme. Celui-ci varierait entre six secondes… et 53 minutes, avec une moyenne se situant autour des six minutes.