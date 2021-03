Annie Cordy décriée pour sa chanson «Chaud cacao», accusée d’être raciste (vidéo)

En renommant le tunnel Léopold II voulait oublier les accusations de racisme envers l’ancien roi. Mais aujourd’hui, c’est raté, car le nouveau nom, celui de tunnel Annie Cordy, fait l’objet de reproches similaires. En cause : sa chanson « Chaud cacao », qui cumulerait les stéréotypes sur l’Afrique. Le débat s’est notamment fait ressentir sur le plateau de RTL-TVI qui a voulu aborder le sujet.

Au cœur du problème : « l’esprit de la chanson »

Parmi les personnes présentes pour en discuter, on trouve une architecte féministe, Apolline Vranken. Si celle-ci se réjouit de la féminisation des voiries bruxelloises (qui ne sont que 6,1% à rendre hommage à une femme), elle estime que d’autres personnalités plus consensuelles auraient pu être choisies pour remplacer le nom de Léopold II. « On est persuadé qu'il y a beaucoup de figures du matrimoine bruxellois et de féministes qui n'ont pas eu des actions ou des propos problématiques. Donc, effectivement, on remet un peu en question ce choix-là, mais on se réjouit du fait que le débat, aujourd'hui, ne tourne pas spécifiquement sur la question de renommer par des noms de femmes, mais plus spécifiquement sur les questions de racisme ou encore des questions communautaires », explique-t-elle.