«Repentez-vous, mon fils»

Elle a donné au cinéma quelques scènes d’anthologie. Elle suscite la curiosité. Elle fait même parfois fantasmer, comme si on regardait par le trou de la serrure. Et en livre, le plaisir est le même : la confession excite les sens ! La preuve, Vincent Mongaillard, grand reporter au « Parisien » et spécialiste des questions religieuses, en donne quelques savoureux morceaux choisis. Précisons que l’ouvrage a été rédigé avec le concours de prêtres couverts par l’anonymat. Dans l’intimité tamisée, le curé écoute derrière sa fine grille. Il pardonne et ne juge pas. L’...