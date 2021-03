L’équipe de « C’est pas sorcier » au complet pour alerter sur la détresse des jeunes (vidéo)

Cela faisait des années qu’ils ne s’étaient pas réunis, depuis 2014 plus précisément. Mais les circonstances ont fait qu’ils ont ressenti le besoin de faire un message commun. Jamy, Fred, Sabine et la Petite Voix ont ainsi fait une vidéo ensemble pour mettre en lumière l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes.

L’importance d’être soutenu

Ils pointent d’abord toutes les difficultés qui accablent cette partie très exposée de la population. « Plus de salles de classes, plus de stages qualifiants, plus de petits boulots ou plus de boulots tout court, bref plus de ressources », énumère d’abord Sabine. « Plus de fêtes avec les copains non plus, vous avez l’impression d’être mis sous cloche, d’être privés de votre liberté et de votre jeunesse, sans voir l’avenir », ajoute Fred. « Il y en a même certains qui perdent complètement confiance et qui se considèrent comme minables ».

Face à une telle situation, l’équipe de « C’est pas sorcier » le clame haut et fort : « ça, ce n’est pas possible ». C’est pourquoi les quatre membres de l’émission incitent les jeunes à demander de l’aide si besoin, que ce soit aux services publics, universités, écoles, associations, professionnels de la santé… pour avoir un soutien matériel ou psychologique. « Le problème, c’est que tous ces professionnels ne savent pas toujours comment vous trouver », ajoute Fred.