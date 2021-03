César : Corinne Masiero n’avait pas prévenu qu’elle serait nue mais elle assume

L’opération choc de Corinne Masiero aux César est sans douter le moment phare de la cérémonie, mais aussi le plus controversé. Vendredi, elle s’est mise nue sur scène avec deux messages écrits sur le corps : « No culture, no futur » et « Rend l’art, Jean ». Une façon d’interpeller le Premier ministre français pour obtenir le déconfinement de la culture. Depuis, l’actrice est la cible de multiples attaques mais comme elle le confie au Parisien, elle « s’en fout ».

Pour expliquer son geste, Corinne Masiero déclare qu’il fallait frapper fort pour marquer les esprits et espérer faire bouger les lignes au niveau politique. Et pour cela, quoi de mieux que la scène des César ? « Je sais qu’il faut certes des négociations mais aussi des actions que les gens retiennent », dit-elle.

Des attaques sans fin depuis des jours

En parallèle, les critiques continuent de pleuvoir sur Corinne Masiero, même plusieurs jours après. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a ainsi regreté ce mardi une cérémonie avec un « côté "meeting politique" » qui « a nui à l’image du cinéma français, alors qu’il est massivement aidé ». « Le cinéma, c’est une industrie, culturelle et créative. Les César sont une vitrine pour vendre notre cinéma à l’international. Est-ce que vous voyez l’image que cela a donnée ? C’est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail », a-t-elle encore dit.

A d’autres occasions, la riposte a pris la forme d’attaques sexistes ad hominem à l’encontre de Corinne Masiero. C’est le cas avec le fils de Bernard Tapie, Stéphane, qui a déclaré ce lundi à « Touche pas à mon poste » : « je n’ai pas envie de voir cette espèce de laideron avec ses tampons ». Il a également ajouté que la vue de son corps nu était « dégueulasse ». Le Figaro a également recensé d’autres exemples de sexisme sur Twitter. « Si vous vouliez mettre absolument une femme de plus de 50 ans, il aurait fallu plutôt choisir Karin Viard. Bref, choisir une femme belle et non vulgaire », écrit ainsi un internaute. Isabelle Balkany et Éric Revel, président du groupe Provence Azur, ont également utilisé à son encontre des qualificatifs dégradants en série.

Corinne Masiero a depuis répondu en affirmant : « Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, et là, il y avait aussi des messages sexistes, car on est dans une société patriarcale : "on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu'on ne fait pas du 36". Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m'en fous. Ce que je retiens, c'est surtout tous ces gens qui me soutiennent ».